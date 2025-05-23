Poursiugues-Boucoue aux confins du Tursan à VTT Poursiugues-Boucoue Pyrénées-Atlantiques

Ce circuit vous fera découvrir Poursiugues-Boucoue, 2 communes unifiées et qui ont appartenu au terroir du Tursan, dans les Landes, jusqu’à la Révolution. Située sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, cette commune béarnaise s’élève aux portes du Béarn et dispose d’un joli patrimoine.

English : Poursiugues-Boucoue aux confins du Tursan à VTT

This tour will introduce you to Poursiugues-Boucoue, 2 unified communes that belonged to the Tursan region of the Landes until the French Revolution. Situated on the route de Saint-Jacques de Compostelle, this Béarn commune stands at the gateway to Béarn and boasts an attractive heritage.

Deutsch : Poursiugues-Boucoue aux confins du Tursan à VTT

Dieser Rundgang führt Sie durch Poursiugues-Boucoue, 2 vereinigte Gemeinden, die bis zur Revolution zum Gebiet von Tursan in den Landes gehörten. Diese Gemeinde liegt an der Straße nach Santiago de Compostela, erhebt sich am Tor zum Béarn und verfügt über ein hübsches Kulturerbe.

Italiano :

Questo itinerario vi condurrà attraverso Poursiugues-Boucoue, 2 comuni uniti e appartenenti alla regione del Tursan nelle Landes fino alla Rivoluzione. Situato sul cammino di Santiago de Compostela, questo comune del Béarn si trova alle porte del Béarn e vanta un patrimonio interessante.

Español : Poursiugues-Boucoue aux confins du Tursan à VTT

Esta ruta le llevará por Poursiugues-Boucoue, 2 municipios que estuvieron unidos y pertenecieron a la región de Tursan, en las Landas, hasta la Revolución. Situada en el camino de Santiago de Compostela, esta comuna bearnesa se encuentra a las puertas del Béarn y cuenta con un atractivo patrimonio.

