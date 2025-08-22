PR 17 Circuit de la Brunanse Les Nouettes Neure Allier

PR 17 Circuit de la Brunanse Les Nouettes

PR 17 Circuit de la Brunanse Les Nouettes Place de la liberté 03320 Neure Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours traversant la forêt, le paysage bocager, les chemins ombragés et coupé par la rivière de l’Anduise vous permet d’admirer animaux sauvages, bovins charolais et chevaux de selle dans le calme de la campagne Bourbonnaise.

Variante 8,5 km

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

This trail through forest, hedged farmland and shady paths, intersected by the Anduise river, allows you to admire wild animals, Charolais cattle and saddle horses in the calm of the Bourbonnais countryside.

Variant: 8.5 km

Deutsch :

Auf dieser Strecke, die durch Wälder, Heckenlandschaften und schattige Wege führt und vom Fluss Anduise durchschnitten wird, können Sie Wildtiere, Charolais-Rinder und Reitpferde in der Ruhe der Landschaft des Bourbonnaise bewundern.

Variante: 8,5 km

Italiano :

Questo percorso si snoda tra boschi, campi coltivati con siepi e sentieri ombreggiati, intersecati dal fiume Anduise, dove si possono ammirare animali selvatici, bovini Charolais e cavalli da sella nella pace e nella tranquillità della campagna del Bourbonnais.

Percorso alternativo: 8,5 km

Español :

Este itinerario le llevará a través de bosques, tierras de labranza cercadas y senderos sombreados, atravesados por el río Anduise, donde podrá admirar animales salvajes, ganado Charolais y caballos de silla en la tranquilidad de la campiña del Bourbonnais.

Recorrido alternativo: 8,5 km

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme