PR 26 Circuit de Bonnefond Aurouër Allier

PR 26 Circuit de Bonnefond Croisement 261 bois d’Argnaux 03460 Aurouër Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette promenade associe le plaisir de la randonnée en milieu forestier à la découverte du bocage bourbonnais et nivernais. Vous emprunterez sur quelques kilomètres les sentiers ombragés de la commune de Dornes.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

This walk combines the pleasure of hiking in a forest environment with the discovery of the Bourbonnais and Nivernais bocage. For a few kilometers, you’ll follow the shady paths of the commune of Dornes.

Diese Wanderung verbindet das Vergnügen des Wanderns in einem Waldgebiet mit der Entdeckung der Bocage Bourbonnais und Nivernais. Sie werden auf einigen Kilometern die schattigen Wege der Gemeinde Dornes benutzen.

Questa passeggiata unisce il piacere dell’escursione in un ambiente forestale alla scoperta del bocage del Bourbonnais e del Nivernais. Per alcuni chilometri, seguirete i sentieri ombreggiati del comune di Dornes.

Este paseo combina el placer del senderismo en un entorno forestal con el descubrimiento del bocage Bourbonnais y Nivernais. Durante unos kilómetros, recorrerá los senderos sombreados del municipio de Dornes.

