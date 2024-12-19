PR 29 Circuit de Chaugy Bessay-sur-Allier Allier

PR 29 Circuit de Chaugy

PR 29 Circuit de Chaugy Place de l’église 03340 Bessay-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit, situé en « Sologne Bourbonnaise », vous fera découvrir toutes les richesses et typicités de ce territoire. Depuis les hauteurs du plateau des Dagnauds, près de Chaugy, vous pourrez apercevoir la vallée de l’Allier, naturelle et sauvage.

English :

This tour, located in the « Sologne Bourbonnaise » region, will help you discover all the treasures and typical features of this area. From the heights of the plateau des Dagnauds, near Chaugy, you can see the wild, natural Allier valley.

Deutsch :

Dieser Rundweg in der « Sologne Bourbonnaise » zeigt Ihnen alle Reichtümer und typischen Merkmale dieser Gegend. Von den Höhen des Plateau des Dagnauds in der Nähe von Chaugy können Sie das natürliche und wilde Allier-Tal erblicken.

Italiano :

Questo sentiero, situato nella regione della Sologne Bourbonnaise, vi farà scoprire tutte le ricchezze e le tipicità di questa zona. Dalle alture dell’altopiano di Dagnauds, vicino a Chaugy, si può ammirare la selvaggia e naturale valle dell’Allier.

Español :

Este sendero, situado en la región de Sologne Bourbonnaise, le ayudará a descubrir toda la riqueza y tipicidad de esta zona. Desde las alturas de la meseta de Dagnauds, cerca de Chaugy, podrá contemplar el salvaje y natural valle del Allier.

