PR 3 Circuit des vignes et châteaux Besson Allier

PR 3 Circuit des vignes et châteaux

PR 3 Circuit des vignes et châteaux Place de la Mairie 03210 Besson Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Sur ce circuit, vous découvrirez les vignes destinées au vin de Saint-Pourçain qui bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée depuis 2009.

English :

On this circuit, you will discover the vineyards destined to the Saint-Pourçain wine which benefits from an appellation of controlled origin since 2009.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang lernen Sie die Weinberge kennen, die für den Wein Saint-Pourçain bestimmt sind, der seit 2009 eine kontrollierte Herkunftsbezeichnung trägt.

Italiano :

In questo tour scoprirete i vigneti destinati al vino Saint-Pourçain, che dal 2009 ha una denominazione d’origine controllata.

Español :

En este recorrido, descubrirá los viñedos destinados al vino de Saint-Pourçain, que cuenta con una denominación de origen controlada desde 2009.

