PR 30 Circuit du plan d’eau Chapeau Allier

PR 30 Circuit du plan d’eau Plan d’eau (côté église) 03340 Chapeau Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade est une invitation à découvrir la nature en commençant par le plan d’eau et ses aires de jeux et de repos.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

This walk is an invitation to discover nature, starting with the lake and its play and rest areas.

Deutsch :

Dieser Spaziergang ist eine Einladung, die Natur zu entdecken, beginnend mit dem Wasserspiegel und seinen Spiel- und Ruheplätzen.

Italiano :

Questa passeggiata è un invito a scoprire la natura, a partire dal lago e dalle sue aree di gioco e di sosta.

Español :

Este paseo es una invitación a descubrir la naturaleza, empezando por el lago y sus áreas de juego y descanso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme