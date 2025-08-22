PR 32 Château de Pannessière Chézy Allier

PR 32 Château de Pannessière

PR 32 Château de Pannessière Monument aux morts 03230 Chézy Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit vous fera découvrir les alentours de la commune de Chézy, située en Sologne bourbonnais. Vous longerez champs, sous-bois et cours d’eau pour une randonnée paisible. Vous passerez aux abords du château de Pannessière, datant du XVIIIe siècle.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

This trail takes you around the commune of Chézy, in the Sologne bourbonnais region. You’ll pass fields, undergrowth and streams for a peaceful hike. You’ll pass by the 18th-century Château de Pannessière.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie durch die Umgebung der Gemeinde Chézy, die in der Sologne Bourbonnais liegt. Sie wandern entlang von Feldern, Unterholz und Wasserläufen und genießen eine ruhige Wanderung. Sie kommen an dem Schloss Pannessière aus dem 18.

Italiano :

Questo percorso vi porterà intorno al comune di Chézy, situato nella regione della Sologne bourbonnais. Attraverserete campi, sottobosco e ruscelli per una passeggiata tranquilla. Passerete accanto al castello di Pannessière, risalente al XVIII secolo.

Español :

Este sendero le llevará por los alrededores del municipio de Chézy, situado en la región de Sologne bourbonnais. Pasará por campos, maleza y arroyos para disfrutar de un paseo tranquilo. Pasará junto al castillo de Pannessière, del siglo XVIII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme