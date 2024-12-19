PR 36 Circuit des Merles La Chapelle-aux-Chasses Allier

PR 36 Circuit des Merles La Chapelle-aux-Chasses Allier vendredi 1 août 2025.

PR 36 Circuit des Merles

PR 36 Circuit des Merles Place de l’église 03230 La Chapelle-aux-Chasses Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Tout au long de votre promenade aux alentours de La Chapelle-aux-Chasses, commune située au carrefour de l’Allier, la Nièvre et la Saône-et-Loire vous découvrirez les paysages typiques du territoire avec ses sentiers, ses champs, ses haies, ses châteaux.

English :

As you walk around La Chapelle-aux-Chasses, a commune at the crossroads of the Allier, Nièvre and Saône-et-Loire departments, you’ll discover the region’s typical landscapes, with their paths, fields, hedges and castles.

Deutsch :

Auf Ihrem Spaziergang in der Umgebung von La Chapelle-aux-Chasses, einer Gemeinde am Schnittpunkt der Departements Allier, Nièvre und Saône-et-Loire, werden Sie die typischen Landschaften der Gegend mit ihren Pfaden, Feldern, Hecken und Schlössern entdecken.

Italiano :

Durante la passeggiata intorno a La Chapelle-aux-Chasses, comune situato all’incrocio dei dipartimenti dell’Allier, della Nièvre e della Saône-et-Loire, scoprirete i paesaggi tipici della zona, con i suoi sentieri, campi, siepi e castelli.

Español :

A lo largo de su paseo por La Chapelle-aux-Chasses, municipio situado en el cruce de los departamentos de Allier, Nièvre y Saône-et-Loire, descubrirá los paisajes típicos de la zona, con sus caminos, campos, setos y castillos.

