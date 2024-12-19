PR 41 Circuit du Riau Villeneuve-sur-Allier Allier

PR 41 Circuit du Riau Place de l’église 03460 Villeneuve-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Sur ce circuit, vous emprunterez d’agréables chemins ruraux bordés de peupleraies et des petites routes peu fréquentées qui vous amèneront jusqu’au magnifique Château du Riau avec sa grange dimière du XVIe siècle.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

On this tour, you’ll take pleasant country lanes lined with poplar groves and little-traveled back roads that will take you to the magnificent Château du Riau with its 16th-century dimière barn.

Deutsch :

Auf dieser Strecke fahren Sie über angenehme, von Pappelwäldern gesäumte Landwege und kleine, wenig befahrene Straßen bis zum wunderschönen Château du Riau mit seiner Dimière-Scheune aus dem 16.

Italiano :

Lungo questo percorso, percorrerete piacevoli stradine di campagna costeggiate da pioppeti e strade secondarie poco battute che vi porteranno al magnifico Château du Riau con il suo granaio del XVI secolo.

Español :

En esta ruta, tomará agradables caminos rurales bordeados de alamedas y carreteras secundarias poco transitadas que le llevarán hasta el magnífico Château du Riau, con su granero del siglo XVI.

