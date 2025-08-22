PR 5 Chemin de Soupaize Bresnay Allier

PR 5 Chemin de Soupaize

PR 5 Chemin de Soupaize Place de la Fontaine 03210 Bresnay Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

De châteaux en manoirs, vous emprunterez les sentiers Brénaissois et pourrez découvrir les maisons typiques du Bourbonnais. Promenez-vous discrètement dans cette campagne préservée, vous surprendrez peut-être des chevreuils dans leur environnement naturel

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

From castles to manor houses, you’ll follow the Brénaissois trails and discover typical Bourbonnais houses. Stroll discreetly through this unspoilt countryside, and you may even come across some deer in their natural habitat

Deutsch :

Von Schlössern zu Herrenhäusern, Sie werden auf den Pfaden von Brénaissois wandern und die typischen Häuser des Bourbonnais entdecken können. Machen Sie einen unauffälligen Spaziergang durch diese unberührte Landschaft, vielleicht überraschen Sie Rehe in ihrer natürlichen Umgebung

Italiano :

Dai castelli alle case padronali, potete seguire i sentieri del Brénaissois e scoprire le case tipiche della regione del Bourbonnais. Passeggiate con discrezione in questa campagna incontaminata, e potreste anche imbattervi in qualche capriolo nel suo habitat naturale

Español :

Desde castillos a casas solariegas, puede seguir los senderos del Brénaissois y descubrir las casas típicas de la región del Bourbonnais. Pasee discretamente por esta campiña intacta, e incluso podrá cruzarse con algún corzo en su hábitat natural

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme