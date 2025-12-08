PR 5 Saint-Antonin-Noble-Val Sentier de la Loutre Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne

PR 5 Saint-Antonin-Noble-Val Sentier de la Loutre

PR 5 Saint-Antonin-Noble-Val Sentier de la Loutre Place du Pradel 82140 Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne Occitanie

Un parcours d’interprétation vous est proposé sur ce circuit, accompagné d’un livret pédagogique disponible à l’office de tourisme. Parcours avec 50% de route.

https://causses-gorgesaveyron.com/ +33 5 63 30 63 47

English :

An interpretive trail is offered on this route, accompanied by an educational booklet available from the tourist office. Route includes 50% road.

Deutsch :

Auf dieser Strecke wird Ihnen ein Interpretationsparcours angeboten, der von einem pädagogischen Begleitheft begleitet wird, das im Tourismusbüro erhältlich ist. Parcours mit 50% der Strecke.

Italiano :

Su questo percorso è disponibile un sentiero interpretativo, accompagnato da un opuscolo didattico disponibile presso l’ufficio turistico. Il percorso comprende il 50% della strada.

Español :

En esta ruta existe un sendero de interpretación, acompañado de un folleto educativo disponible en la oficina de turismo. La ruta incluye el 50% de la carretera.

