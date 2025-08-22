PR 7 Circuit de la Croix d’Or Chemilly Allier

PR 7 Circuit de la Croix d’Or

PR 7 Circuit de la Croix d’Or Place Saint-Denis 03210 Chemilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez sur ce circuit les sentiers au sud-ouest de Chemilly et traversez les vignes du Vignoble de Saint Pourçain, vin AOC servi autrefois à la table des rois de France.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

Discover the trails to the south-west of Chemilly and cross the vineyards of the Vignoble de Saint Pourçain, an AOC wine once served at the tables of the kings of France.

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem Rundweg die Pfade südwestlich von Chemilly und durchqueren Sie die Weinberge des Vignoble de Saint Pourçain, eines AOC-Weins, der früher an der Tafel der französischen Könige serviert wurde.

Italiano :

In questo tour esplorerete i sentieri a sud-ovest di Chemilly e attraverserete i vigneti del vigneto Saint Pourçain, un vino AOC un tempo servito alle tavole dei re di Francia.

Español :

En esta excursión, explorará los senderos del suroeste de Chemilly y atravesará los viñedos de Saint Pourçain, un vino DOC que antaño se servía en las mesas de los reyes de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme