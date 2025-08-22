PR 9 Circuit de Coulandon Coulandon Allier

PR 9 Circuit de Coulandon

PR 9 Circuit de Coulandon Place du Bourg 03000 Coulandon Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

À mi-chemin entre Moulins et Souvigny, découvrez le charme de cette petite commune rurale avec son église du XIIe siècle et ses différentes demeures comme Les Sarcelles, la Presle ou bien encore La Chassagne.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

Halfway between Moulins and Souvigny, discover the charm of this small rural commune with its 12th-century church and its various residences such as Les Sarcelles, La Presle and La Chassagne.

Deutsch :

Entdecken Sie auf halbem Weg zwischen Moulins und Souvigny den Charme dieser kleinen ländlichen Gemeinde mit ihrer Kirche aus dem 12. Jahrhundert und ihren verschiedenen Herrenhäusern wie Les Sarcelles, La Presle oder auch La Chassagne.

Italiano :

A metà strada tra Moulins e Souvigny, scoprite il fascino di questo piccolo comune rurale con la sua chiesa del XII secolo e le sue varie abitazioni, tra cui Les Sarcelles, La Presle e La Chassagne.

Español :

A medio camino entre Moulins y Souvigny, descubra el encanto de este pequeño municipio rural con su iglesia del siglo XII y sus diversas viviendas, como Les Sarcelles, La Presle y La Chassagne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme