PR Bourg et port Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

PR Bourg et port A cheval

PR Bourg et port Place du Martroi 45730 Saint-Benoît-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 65 Distance : 3700.0 Tarif :

Cette courte et agréable promenade offre de remarquables points de vue sur la célèbre abbaye de Fleury et le fleuve royal, notamment au hameau du port (marine de Loire).

https://www.tourisme-valdesully.fr/ +33 2 38 35 79 00

English : Town and port

This enjoyable little promenade offers some spectacular views of the Abbey de Fleury and the royal river, particularly from the port (Loire marina).

Deutsch : Le Bourg et le Port

Dieser kurze, angenehme Spaziergang bietet bemerkenswerte Ausblicke auf die berühmte Abtei von Fleury und den königlichen Fluss, insbesondere im Weiler Le Port (Marine de Loire).

Italiano :

Questa breve e piacevole passeggiata offre una vista notevole sulla famosa Abbazia di Fleury e sul fiume Royal, soprattutto presso la frazione di Port (Marine de Loire).

Español :

Este agradable y corto paseo ofrece interesantes perspectivas de la famosa abadía de Fleury y el río Loira y, en particular, de la aldea del puerto (Marina del Loira).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par SIT Centre-Val de Loire