PR des chemins d’Autrefois Vennecy Loiret

PR des chemins d’Autrefois A pieds

PR des chemins d’Autrefois Rue Jules Lemaître 45760 Vennecy Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :

Découvrir le petit village de Vennecy niché au cœur de la forêt d’Orléans. L’exploitation de la forêt domaniale a toujours été une activité pratiquée autour de la commune mais jusqu’au siècle dernier, le paysage était aussi composé par de nombreux pieds de vignes.

+33 2 38 75 01 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the small village of Vennecy nestled in the heart of the Orléans forest. State forestry has always been an important activity around the village, but until the last century, the landscape was also made up of numerous vineyards.

Deutsch :

Entdecken Sie das kleine Dorf Vennecy, das im Herzen des Waldes von Orléans liegt. Die Nutzung des Staatswaldes war schon immer eine Aktivität, die um die Gemeinde herum betrieben wurde, aber bis zum letzten Jahrhundert bestand die Landschaft auch aus zahlreichen Weinreben.

Italiano :

Scoprite il piccolo villaggio di Vennecy, immerso nel cuore della foresta di Orléans. La silvicoltura di proprietà dello Stato è sempre stata un’attività importante nei dintorni del villaggio, ma fino al secolo scorso il paesaggio era costituito anche da numerosi vigneti.

Español :

Descubra el pequeño pueblo de Vennecy enclavado en el corazón del bosque de Orleans. La silvicultura estatal siempre ha sido una actividad importante en los alrededores del pueblo, pero hasta el siglo pasado, el paisaje también estaba formado por numerosos viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par SIT Centre-Val de Loire