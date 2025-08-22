PR des étangs Dampierre-en-Burly Loiret

PR des étangs A pieds

PR des étangs 9 Rue Amédée de Béhague 45570 Dampierre-en-Burly Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 265 Distance : 15900.0 Tarif :

Entre forêt et Loire, de nombreux étangs bordent le village fleuri de Dampierre-en-Burly. Sur les berges de l’étang du Moulin, on entend le bruit de l’eau qui coule dans l’ancien chenal du moulin. Au pied des fortifications, les jardins et les maisons anciennes se reflètent dans l’étang du Bourg.

https://www.tourisme-valdesully.fr/ +33 2 38 36 23 70

English : Watermill trail

Between the forest and the Loire, the picturesque village of Dampierre is surrounded by lakes. On the banks of the Mill Lake, hear the water splashing through the race of the old mill. Beneath the fortified walls, see the reflections of the houses and flower-decked gardens in the Bourg Pond.

Deutsch : Balade du Moulin

Zwischen Wald und Loire säumen zahlreiche Teiche das blumengeschmückte Dorf Dampierre-en-Burly. An den Ufern des Étang du Moulin hört man das Geräusch des Wassers, das durch den alten Mühlenkanal fließt. Am Fuße der Festungsanlagen spiegeln sich die Gärten und alten Häuser im Étang du Bourg.

Italiano :

Tra la foresta e la Loira, numerosi stagni costeggiano il villaggio fiorito di Dampierre-en-Burly. Sulle rive dell’Etang du Moulin si sente il rumore dell’acqua che scorre nel canale dell’antico mulino. Ai piedi delle fortificazioni, i giardini e le vecchie case si riflettono nell’Etang du Bourg.

Español :

Entre el bosque y el Loira, un sinfín de estanques circundan el pueblo de Dampierre-en-Burly catalogado como pueblo florido por sus abundantes flores. A orillas del estanque del Moulin podrás escuchar el sonido del agua que discurre por el antiguo canal del molino.

