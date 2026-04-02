PR1 Chemin des deux églises Albefeuille-Lagarde Tarn-et-Garonne

PR1 Chemin des deux églises

PR1 Chemin des deux églises Rue Paul Roussel 82290 Albefeuille-Lagarde Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire est un aller-retour entre l’église du village de Lagarde et celle du hameau d’Albefeuille, dite l’église du Tap. Vous y découvrirez un paysage agricole, dans un contexte de plaine alluviale fertile.

+33 5 63 63 60 60

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English : PR1 Path of the Two Churches

This route is an out-and-back walk between the church in the village of Lagarde and the church in the hamlet of Albefeuille, known as the Tap church. You will discover an agricultural landscape, in the context of a fertile alluvial plain.

Deutsch :

Dieser Weg führt von der Dorfkirche in Lagarde zur Kirche im Weiler Albefeuille, der sogenannten Tap-Kirche, und wieder zurück. Hier finden Sie eine Agrarlandschaft in einer fruchtbaren Schwemmlandebene.

Italiano :

Questo itinerario conduce dalla chiesa del villaggio di Lagarde alla chiesa della frazione di Albefeuille, nota come l’église du Tap. Scoprirete un paesaggio agricolo immerso in una fertile pianura alluvionale.

Español : PR1 Camino de las Dos Iglesias

Esta ruta es un paseo de ida y vuelta entre la iglesia del pueblo de Lagarde y la iglesia de la aldea de Albefeuille, conocida como la iglesia del Tap. Descubrirá un paisaje agrícola en el contexto de una fértil llanura aluvial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-26 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme