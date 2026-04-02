PR1 La boucle des Carrétals Montbeton Tarn-et-Garonne

PR1 La boucle des Carrétals

PR1 La boucle des Carrétals Route de Montauban 82290 Montbeton Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Le parcours qui vous est proposé mesure moins de 2km. Idéal pour une promenade courte et facile, il est adapté à toute la famille.

Vous pouvez rejoindre le canal de Montech par la route de Verlhaguet en suivant le balisage jaune.

+33 5 63 63 60 60

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English : PR1 The Carrétals Loop

The suggested route is less than 2km long. Ideal for a short and easy walk, it’s suitable for the whole family.



You can reach the Montech canal via the Verlhaguet road by following the yellow markers.

Deutsch :

Die Ihnen vorgeschlagene Strecke ist weniger als 2 km lang. Sie ist ideal für einen kurzen und leichten Spaziergang und eignet sich für die ganze Familie.

Sie können den Kanal von Montech über die Straße nach Verlhaguet erreichen, indem Sie der gelben Markierung folgen.

Italiano :

Questo percorso è lungo meno di 2 km. Ideale per una breve e facile passeggiata, è adatto a tutta la famiglia.

Si raggiunge il canale Montech attraverso la strada di Verlhaguet, seguendo i cartelli gialli.

Español : PR1 El bucle de Carrétals

La ruta sugerida tiene menos de 2 km. Ideal para un paseo corto y fácil, es apta para toda la familia.



Se puede llegar al canal de Montech por la carretera de Verlhaguet, siguiendo las señales amarillas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-30 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme