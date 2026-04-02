PR1 La boucle du village par les berges Lacourt-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

PR1 La boucle du village par les berges

PR1 La boucle du village par les berges Rue de la mairie 82290 Lacourt-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Sur cet itinéraire, traversez la campagne de ce village de Lacourt St Pierre par les champs, les bois, les vergers et vignobles. Sur la dernière partie, empruntez les chemins de halage du canal de Montech où vous rencontrerez des cèdres centenaires.

+33 5 63 63 60 60

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English : PR1 The village loop along the riverbanks

On this route, cross the countryside around the village of Lacourt St Pierre through fields, woods, orchards and vineyards. For the final section, follow the towpaths of the Montech canal where you will encounter centuries-old cedar trees.

Deutsch :

Auf dieser Route durchqueren Sie die Landschaft dieses Dorfes Lacourt St Pierre über Felder, durch Wälder, Obstgärten und Weinberge. Auf dem letzten Stück folgen Sie den Treidelpfaden des Kanals von Montech, wo Sie auf jahrhundertealte Zedern treffen werden.

Italiano :

In questo percorso si attraversa la campagna del villaggio di Lacourt St Pierre attraverso campi, boschi, frutteti e vigneti. Nel tratto finale, si seguono le alzaie del canale Montech, dove si incontrano cedri secolari.

Español : PR1 El circuito del pueblo a lo largo de las riberas del río

En esta ruta, atravesará los alrededores del pueblo de Lacourt St Pierre a través de campos, bosques, huertos y viñedos. En el tramo final, siga los caminos de sirga del canal de Montech, donde encontrará cedros centenarios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-26 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme