PR1 Le sentier Garonne Escatalens Tarn-et-Garonne

PR1 Le sentier Garonne

PR1 Le sentier Garonne Place de la mairie 82700 Escatalens Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Empruntez le circuit pédestre de 17 km (découpé en 2 boucles) et découvrez le charme des 16 pigeonniers de la commune, témoins de la richesse patrimoniale agricole.

+33 5 63 63 60 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PR1 The Garonne Trail

Take the 17 km walking trail (divided into 2 loops) and discover the charm of the 16 dovecotes in the town, witnesses to the rich agricultural heritage.

Deutsch :

Nehmen Sie den 17 km langen Wanderweg (in 2 Schleifen aufgeteilt) und entdecken Sie den Charme der 16 Taubenschläge der Gemeinde, die von dem reichen landwirtschaftlichen Erbe zeugen.

Italiano :

Percorrete il sentiero di 17 km (suddiviso in 2 anelli) e scoprite il fascino delle 16 piccionaie del comune, testimonianza del suo ricco patrimonio agricolo.

Español : PR1 La ruta del Garona

Recorra el sendero de 17 km (dividido en 2 bucles) y descubra el encanto de los 16 palomares de la ciudad, testigos del rico patrimonio agrícola.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-26 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme