PR1 Les côteaux d’Ardus Lamothe-Capdeville Tarn-et-Garonne

PR1 Les côteaux d’Ardus

PR1 Les côteaux d’Ardus Grand rue d’Ardus 82130 Lamothe-Capdeville Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

De la vallée de l’Aveyron aux coteaux, ce sentier pédagogique vous entrainera à la découverte d’une campagne vallonnée, où se mêlent cultures traditionnelles et espaces naturels riches en orchidées.

+33 5 63 63 60 60

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English : PR1 The hills of Ardus

From the Aveyron valley to the hillsides, this educational trail will lead you to discover a hilly countryside, where traditional crops and natural spaces rich in orchids mingle.

Deutsch :

Dieser Lehrpfad führt Sie vom Aveyron-Tal bis zu den Hängen durch eine hügelige Landschaft, in der sich traditionelle Kulturen und orchideenreiche Naturräume vermischen.

Italiano :

Dalla valle dell’Aveyron alle colline, questo percorso didattico vi porta alla scoperta di una campagna ondulata, dove le colture tradizionali si mescolano a zone naturali ricche di orchidee.

Español : PR1 Las colinas de Ardus

Desde el valle del Aveyron hasta las laderas, este recorrido pedagógico le llevará a descubrir un paisaje montañoso, donde se mezclan cultivos tradicionales y espacios naturales ricos en orquídeas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-26 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme