PR1 Loze Chapelle de Saint-Caprais Loze Tarn-et-Garonne

PR1 Loze Chapelle de Saint-Caprais Mairie de Loze 82160 Loze Tarn-et-Garonne Occitanie

Ce circuit vous offre un condensé du paysage et patrimoine bâti de notre territoire entre pechs (collines) et vallée de la Bonnette se dressent chapelles, calvaires, puits et lavoirs.

English :

This tour offers a summary of our region’s landscape and built heritage: between the pechs (hills) and the Bonnette valley, you’ll find chapels, calvaries, wells and washhouses.

Deutsch :

Dieser Rundgang bietet Ihnen eine Zusammenfassung der Landschaft und des baulichen Erbes unserer Gegend: Zwischen Pechs (Hügeln) und dem Tal der Bonnette stehen Kapellen, Kalvarienberge, Brunnen und Waschplätze.

Italiano :

Il percorso si snoda tra il paesaggio e il patrimonio edilizio della nostra regione: cappelle, calvari, pozzi e lavatoi si ergono tra i pechs (colline) e la valle della Bonnette.

Español :

Este sendero recorre el paisaje y el patrimonio construido de nuestra región: capillas, calvarios, pozos y lavaderos se levantan entre los pechs (colinas) y el valle de Bonnette.

