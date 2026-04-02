PR2 D’Albefeuille à la Paillole Albefeuille-Lagarde Tarn-et-Garonne

PR2 D’Albefeuille à la Paillole

PR2 D’Albefeuille à la Paillole Chemin de l’église d’Albefeuille 82290 Albefeuille-Lagarde Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de l’église d’Albefeuille, cet itinéraire forme une boucle, riche des éléments qui ont marqué l’histoire de la commune depuis le 17ème siècle l’église d’Albefeuille, la grange à tabac, le pont bascule au hameau de la Paillole et le lavoir.

+33 5 63 63 60 60

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English : PR2 From Albefeuille to La Paillole

Starting from the church of Albefeuille, this route forms a loop, rich in elements that have marked the history of the town since the 17th century: the church of Albefeuille, the tobacco barn, the drawbridge at the hamlet of La Paillole and the wash house.

Deutsch :

Von der Kirche von Albefeuille aus bildet dieser Weg eine Schleife, die reich an Elementen ist, die die Geschichte der Gemeinde seit dem 17. Jahrhundert geprägt haben: die Kirche von Albefeuille, die Tabakscheune, die Brückenwaage im Weiler La Paillole und das Waschhaus.

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Albefeuille, l’itinerario si snoda ad anello, toccando gli elementi che hanno segnato la storia del comune fin dal XVII secolo: la chiesa di Albefeuille, il granaio del tabacco, la pesa della frazione di La Paillole e il lavatoio.

Español : PR2 De Albefeuille a La Paillole

Partiendo de la iglesia de Albefeuille, este itinerario forma un bucle rico en elementos que han marcado la historia de la ciudad desde el siglo XVII: la iglesia de Albefeuille, el granero de tabaco, el puente levadizo de la aldea de La Paillole y el lavadero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-26 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme