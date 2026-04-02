PR2 Le bois de la ville Corbarieu Tarn-et-Garonne

PR2 Le bois de la ville

PR2 Le bois de la ville Rue du stade 82370 Corbarieu Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce sentier emprunte en partie le sentier pédagogique de Corbarieu (voir fiche PR1). Vous y ferez connaissance avec la faune et la flore locales. L’itinéraire vous mènera dans le vallon du Guitardio, havre de fraîcheur

pendant les chaudes journées d’été .

+33 5 63 63 60 60

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English : PR2 The City Woods

This trail partly follows the Corbarieu educational trail (see PR1 information sheet). Along the way, you’ll discover the local flora and fauna. The route will take you into the Guitardio valley, a haven of coolness

during hot summer days.

Deutsch :

Dieser Weg führt teilweise über den Lehrpfad von Corbarieu (siehe Karte PR1). Auf diesem Weg lernen Sie die lokale Flora und Fauna kennen. Der Weg führt Sie durch das Guitardio-Tal, eine Oase der Frische

an heißen Sommertagen kann man hier gut entspannen.

Italiano :

Una parte di questo percorso segue il sentiero didattico di Corbarieu (vedi PR1). Qui è possibile conoscere la flora e la fauna locali. Il percorso si inoltra nella valle del Guitardio, un’oasi di refrigerio nelle calde giornate estive

nelle calde giornate estive.

Español : PR2 Los bosques de la ciudad

Este sendero sigue en parte el sendero educativo de Corbarieu (ver ficha PR1). A lo largo del recorrido, descubrirá la flora y fauna local. La ruta le llevará al valle de Guitardio, un remanso de paz durante los calurosos días de verano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-26 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme