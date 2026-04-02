PR2 Le lac de la Piboulette Montauban Tarn-et-Garonne

PR2 Le lac de la Piboulette

PR2 Le lac de la Piboulette Rue du Clos Maury 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire emmènera toute la famille des bois de Lasserre au lac de la Piboulette, lac artificiel servant à l’irrigation de terrains agricoles aux alentours.

+33 5 63 63 60 60

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English : PR2 Le lac de la Piboulette

This route will take the whole family from the woods of Lasserre to the Piboulette lake, an artificial lake used for irrigating agricultural land in the surrounding area.

Deutsch :

Dieser Weg führt die ganze Familie von den Wäldern von Lasserre zum Lac de la Piboulette, einem künstlichen See, der zur Bewässerung der landwirtschaftlichen Flächen in der Umgebung dient.

Italiano :

Questo percorso porta tutta la famiglia dal Bois de Lasserre al Lac de la Piboulette, un lago artificiale utilizzato per irrigare i terreni agricoli circostanti.

Español : PR2 Le lac de la Piboulette

Esta ruta llevará a toda la familia desde los bosques de Lasserre hasta el lago de Piboulette, un lago artificial utilizado para regar las tierras agrícolas de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-16 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme