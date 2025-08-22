PR3 Espinas Sources de Caudesaygues Espinas Tarn-et-Garonne

PR3 Espinas Sources de Caudesaygues

PR3 Espinas Sources de Caudesaygues Place de la Mairie 82160 Espinas Tarn-et-Garonne Occitanie

Espinas se forma au pied d’une tour féodal, où les habitants pouvaient mettre leurs biens à l’abri en cas de danger. Il en reste quelques éléments, appelés la murette , au centre du village.

https://causses-gorgesaveyron.com/ +33 5 63 30 63 47

English :

Espinas grew up at the foot of a feudal tower, where inhabitants could shelter their belongings in case of danger. Some elements of this tower, known as la murette , remain in the center of the village.

Deutsch :

Espinas entstand am Fuße eines feudalen Turms, in dem die Bewohner ihr Hab und Gut bei Gefahr in Sicherheit bringen konnten. Einige Teile davon, die sogenannte la murette , sind im Zentrum des Dorfes erhalten geblieben.

Italiano :

Espinas è cresciuta ai piedi di una torre feudale, dove gli abitanti potevano riparare i loro beni in caso di pericolo. Alcuni resti di questa torre, detta la murette , sono ancora visibili nel centro del paese.

Español :

Espinas creció al pie de una torre feudal, donde los habitantes podían refugiar sus posesiones en caso de peligro. Algunos restos de esta torre, conocida como la murette , aún pueden verse en el centro del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme