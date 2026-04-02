PR3 Le chemin du loup Corbarieu Tarn-et-Garonne

PR3 Le chemin du loup

PR3 Le chemin du loup Rue du stade 82370 Corbarieu Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce sentier traverse les coteaux de Corbarieu et de Montauban. Quelques beaux points de vue s’offrent depuis les hauteurs. Une connexion est possible avec les sentiers du Sud de Montauban PR5.

+33 5 63 63 60 60

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English : PR3 The Wolf’s Path

This trail crosses the hills of Corbarieu and Montauban. Several beautiful viewpoints can be enjoyed from the higher elevations. A connection is possible with the PR5 trails south of Montauban.

Deutsch :

Dieser Weg führt durch die Hänge von Corbarieu und Montauban. Von den Anhöhen aus bieten sich einige schöne Aussichtspunkte. Es besteht eine Verbindung zu den Wanderwegen im Süden von Montauban PR5.

Italiano :

Questo sentiero attraversa le colline di Corbarieu e Montauban. Dalle alture si possono ammirare dei bei panorami. Esiste un collegamento con i sentieri PR5 a sud di Montauban.

Español : PR3 El Camino del Lobo

Este sendero atraviesa las colinas de Corbarieu y Montauban. Desde las zonas más altas se pueden disfrutar de varios miradores preciosos. Es posible conectar con los senderos PR5 al sur de Montauban.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-26 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme