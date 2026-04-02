PR3 Le hameau de Cos Lamothe-Capdeville Tarn-et-Garonne

PR3 Le hameau de Cos

PR3 Le hameau de Cos Chemin de Pech de Cos 82130 Lamothe-Capdeville Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier vous dévoilera des vestiges archéologiques qui retracent plus de 2000 ans d’occupation humaine à Cos. Les pièces muséographiques sont exposées au Musée Ingres Bourdelle. N’hésitez pas à vous y rendre pour les admirer et en découvrir d’autres.

+33 5 63 63 60 60

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English : PR3 The hamlet of Cos

The trail will reveal archaeological remains that trace over 2,000 years of human occupation on Kos. The museum pieces are on display at the Ingres Bourdelle Museum. Don’t hesitate to visit to admire them and discover others.

Deutsch :

Der Pfad enthüllt Ihnen archäologische Überreste, die mehr als 2000 Jahre menschlicher Besiedlung in Cos nachweisen. Die Museumsstücke sind im Musée Ingres Bourdelle ausgestellt. Besuchen Sie das Museum, um sie zu bewundern und weitere zu entdecken.

Italiano :

Il percorso rivela resti archeologici risalenti a oltre 2.000 anni fa, quando l’uomo occupò Cos. I reperti del museo sono esposti al Musée Ingres Bourdelle. Non esitate a venire ad ammirarle e a scoprirne altre.

Español : PR3 La aldea de Cos

El sendero revelará restos arqueológicos que dan testimonio de más de 2000 años de ocupación humana en Cos. Las piezas del museo se exhiben en el Museo Ingres Bourdelle. No dude en visitarlas para admirarlas y descubrir otras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-26 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme