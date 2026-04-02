PR3 Un vallon de St Martial Montauban Tarn-et-Garonne

PR3 Un vallon de St Martial Rue du Clos Maury 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours alterne entre secteurs boisés et paysages de culture. Il permet de découvrir ou d’apercevoir deux ruisseaux le Negosaoumos et La Garrigue

+33 5 63 63 60 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PR3 Un vallon de St Martial

This route alternates between wooded areas and cultivated landscapes. It offers the opportunity to discover or catch glimpses of two streams: the Negosaoumos and La Garrigue.

Deutsch :

Dieser Weg wechselt zwischen bewaldeten Abschnitten und Kulturlandschaften. Sie können zwei Bäche entdecken oder sehen: Negosaoumos und La Garrigue

Italiano :

Il percorso alterna boschi e terreni agricoli. Si possono scoprire o scorgere due torrenti: il Negosaoumos e La Garrigue

Español : PR3 Un vallon de St Martial

Esta ruta alterna zonas boscosas con paisajes cultivados. Ofrece la oportunidad de descubrir o vislumbrar dos arroyos: el Negosaoumos y La Garrigue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-16 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme