PR4 Entre plaine et côteaux Corbarieu Tarn-et-Garonne

PR4 Entre plaine et côteaux

PR4 Entre plaine et côteaux Rue du stade 82370 Corbarieu Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Les plus sportifs emprunteront cet itinéraire, qui permet de découvrir la variété des paysages de la commune. Des coteaux boisés au nord, jusqu’à la plaine du Tarn, dont les eaux enrichissent la terre et favorisent l’agriculture.

+33 5 63 63 60 60

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English : PR4 Between plains and hills

The more athletic will take this route, which allows you to discover the variety of landscapes in the commune. From the wooded hills in the north, to the Tarn plain, whose waters enrich the land and promote agriculture.

Deutsch :

Die Sportlichsten werden diese Route nehmen, auf der man die vielfältigen Landschaften der Gemeinde entdecken kann. Von den bewaldeten Hängen im Norden bis zur Ebene des Tarn, dessen Wasser das Land bereichert und die Landwirtschaft fördert.

Italiano :

Se vi sentite più sportivi, questo è un ottimo modo per scoprire la varietà di paesaggi del comune. Dalle colline boscose del nord alla pianura del Tarn, le cui acque arricchiscono il suolo e favoriscono l’agricoltura.

Español : PR4 Entre llanuras y colinas

Los más deportistas optarán por esta ruta, que les permitirá descubrir la variedad de paisajes del municipio. Desde las colinas boscosas del norte hasta la llanura del Tarn, cuyas aguas enriquecen la tierra y fomentan la agricultura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-26 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme