PR7 La boucle des Aiguillons Montauban Tarn-et-Garonne
PR7 La boucle des Aiguillons Montauban Tarn-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
PR7 La boucle des Aiguillons
PR7 La boucle des Aiguillons 3500 Route de l’Aveyron 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
En parcourant la plaine alluviale de l’Aveyron, toute dédiée à l’agriculture, on verra la diversité des cultures locales, avec en toile de fond les coteaux du Sud-Quercy.
+33 5 63 63 60 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : PR7 La boucle des Aiguillons
Traveling through the Aveyron alluvial plain, entirely dedicated to agriculture, you will see the diversity of local crops, with the hills of South Quercy as a backdrop.
Deutsch :
Wenn Sie durch die Schwemmlandebene des Aveyron fahren, die ganz der Landwirtschaft gewidmet ist, werden Sie die Vielfalt der lokalen Kulturen vor dem Hintergrund der Hänge des Süd-Quercy sehen.
Italiano :
Attraversando la pianura alluvionale dell’Aveyron, interamente dedicata all’agricoltura, si può osservare la diversità delle colture locali, sullo sfondo delle colline della regione Sud-Quercy.
Español : PR7 La boucle des Aiguillons
Al recorrer la llanura aluvial del Aveyron, enteramente dedicada a la agricultura, podrá contemplar la diversidad de cultivos locales, con las colinas del sur de Quercy como telón de fondo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-17 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme
À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)
- PHILTRE D’AMOUR THEATRE OLYMPE DE GOUGES Montauban 9 avril 2026
- Théâtre La Joconde parle enfin Espace des Augustins Montauban 10 avril 2026
- AVENTURES AU FARWEST THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban 12 avril 2026
- LES CHANTS DE LA TERRE THEATRE OLYMPE DE GOUGES Montauban 12 avril 2026
- Projection Le monde est à eux Espace des Augustins Montauban 15 avril 2026