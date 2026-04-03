PR7 La boucle des Aiguillons Montauban Tarn-et-Garonne

PR7 La boucle des Aiguillons

PR7 La boucle des Aiguillons 3500 Route de l’Aveyron 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

En parcourant la plaine alluviale de l’Aveyron, toute dédiée à l’agriculture, on verra la diversité des cultures locales, avec en toile de fond les coteaux du Sud-Quercy.

+33 5 63 63 60 60

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English : PR7 La boucle des Aiguillons

Traveling through the Aveyron alluvial plain, entirely dedicated to agriculture, you will see the diversity of local crops, with the hills of South Quercy as a backdrop.

Deutsch :

Wenn Sie durch die Schwemmlandebene des Aveyron fahren, die ganz der Landwirtschaft gewidmet ist, werden Sie die Vielfalt der lokalen Kulturen vor dem Hintergrund der Hänge des Süd-Quercy sehen.

Italiano :

Attraversando la pianura alluvionale dell’Aveyron, interamente dedicata all’agricoltura, si può osservare la diversità delle colture locali, sullo sfondo delle colline della regione Sud-Quercy.

Español : PR7 La boucle des Aiguillons

Al recorrer la llanura aluvial del Aveyron, enteramente dedicada a la agricultura, podrá contemplar la diversidad de cultivos locales, con las colinas del sur de Quercy como telón de fondo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-17 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme