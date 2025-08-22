Prairies et bocage d’Ouroux-sur-Saône Ouroux-sur-Saône Saône-et-Loire

Prairies et bocage d’Ouroux-sur-Saône A pieds Facile

Prairies et bocage d’Ouroux-sur-Saône Sur la route D6, entre Ouroux-sur-Saône et Marnay, suivre les panneaux sentier . 71370 Ouroux-sur-Saône Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1500.0 Tarif :

Le site et son sentier de découverte géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne est constitué d’un maillage de parcelles de prairies inondables entourées de haies. Il abrite de nombreuses espèces de faune et de flore rares et menacées comme la Fritillaire pintade ou l’Orchis à fleur lâche. La saison la plus favorable pour observer les plantes et les oiseaux se situe de fin mars à juin. Equipements prévoir des jumelles et des bottes en période humide.

Facile

https://www.cen-bourgogne.fr/la-decouverte/visites-virtuelles/ +33 3 85 51 35 79

English :

The site and its discovery trail, managed by the Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, is made up of a network of floodplain meadows surrounded by hedges. It is home to many rare and endangered species of flora and fauna, such as the Fritillary and the Loose-flowered Orchid. The best time to observe the plants and birds is from late March to June. Equipment: bring binoculars and boots in wet weather.

Deutsch :

Der Standort und sein vom Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne verwalteter Entdeckungspfad bestehen aus einem Netz von Parzellen mit überschwemmungsgefährdeten Wiesen, die von Hecken umgeben sind. Es beherbergt zahlreiche seltene und bedrohte Tier- und Pflanzenarten wie die Perlmutterfritillaria oder das Lockerblütige Knabenkraut. Die günstigste Jahreszeit, um Pflanzen und Vögel zu beobachten, ist von Ende März bis Juni. Ausrüstung: Bringen Sie ein Fernglas und in der feuchten Jahreszeit Stiefel mit.

Italiano :

Il sito e il suo percorso di scoperta, gestito dal Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, è costituito da una rete di prati alluvionali circondati da siepi. Ospita molte specie rare e minacciate di flora e fauna, come la fritillaria e l’orchidea a fiore sciolto. Il periodo migliore per osservare le piante e gli uccelli va da fine marzo a giugno. Attrezzatura: portare un binocolo e stivali in caso di pioggia.

Español :

El sitio y su sendero de descubrimiento, gestionados por el Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, están formados por una red de praderas inundables rodeadas de setos. Alberga numerosas especies de flora y fauna raras y amenazadas, como el fritillary y la orquídea de flores sueltas. La mejor época para observar las plantas y las aves es de finales de marzo a junio. Equipamiento: llevar prismáticos y botas para tiempo húmedo.

