Près du château fort de La Motte Josserand Perroy Nièvre

Près du château fort de La Motte Josserand A pieds Facile

Près du château fort de La Motte Josserand 58220 Perroy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Ce circuit vous emmène aux temps des châteaux forts et de ses chevaliers. Vous traverserez les terres marécageuses qui entourent le château qui est l’une des plus belles constructions militaires du Moyen-Age nivernais avec son célèbre aventurier Perrinet Gressard. Si vous voulez en savoir plus sur la rivière Le Nohain, qui fait tourner le moulin en face du château, direction le Moulin de Maupertuis à Donzy.

English :

This tour takes you back to the days of fortified castles and their knights. You’ll cross the marshlands surrounding the castle, one of the finest military constructions of the Nivernais Middle Ages, with its famous adventurer Perrinet Gressard. If you’d like to find out more about the river Le Nohain, which turns the mill opposite the château, head for the Moulin de Maupertuis in Donzy.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie in die Zeit der Burgen und ihrer Ritter. Sie durchqueren das sumpfige Land rund um die Burg, die mit ihrem berühmten Abenteurer Perrinet Gressard eines der schönsten militärischen Bauwerke des Mittelalters in Nivernais ist. Wenn Sie mehr über den Fluss Le Nohain erfahren möchten, der die Mühle vor dem Schloss antreibt, gehen Sie zur Moulin de Maupertuis in Donzy.

Italiano :

Questo tour vi riporta all’epoca dei castelli fortificati e dei loro cavalieri. Attraverserete il terreno paludoso che circonda il castello, una delle più belle costruzioni militari del Medioevo del Nivernais, con il suo famoso avventuriero Perrinet Gressard. Se volete saperne di più sul fiume Le Nohain, che fa girare il mulino di fronte al castello, recatevi al Moulin de Maupertuis di Donzy.

Español :

Esta excursión le transportará a la época de los castillos fortificados y sus caballeros. Atravesará las tierras pantanosas que rodean el castillo, una de las mejores construcciones militares de la Edad Media niverna, con su famoso aventurero Perrinet Gressard. Si desea saber más sobre el río Le Nohain, que da la vuelta al molino situado frente al castillo, diríjase al Moulin de Maupertuis, en Donzy.

