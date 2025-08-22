Projet Martin Boëge Haute-Savoie

Projet Martin

Projet Martin 46 rue de la Menoge 74420 Boëge Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un parcours ludique et éducatif sur le théme de la préservation de l’environnement. Projet créé par les enfants du centre de loisirs Les culottes courtes

https://association-les-culottes-courtes.portail-defi.net/ +33 6 17 91 04 49

English :

A fun and educational trail on the theme of environmental preservation. Project created by children from the Les culottes courtes leisure center

Deutsch :

Ein spielerischer und pädagogischer Parcours zum Thema Umweltschutz. Das Projekt wurde von den Kindern des Freizeitzentrums Les culottes courtes erstellt

Italiano :

Un percorso ludico ed educativo sul tema della tutela dell’ambiente. Progetto realizzato dai bambini del centro ricreativo Les culottes courtes

Español :

Un recorrido lúdico y pedagógico sobre el tema de la protección del medio ambiente. Proyecto creado por los niños del centro de ocio Les culottes courtes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme