Promenade à la découverte du patrimoine de Dommartin Dommartin Rhône

Promenade à la découverte du patrimoine de Dommartin Le Bourg 69380 Dommartin Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le centre du village, quatre panneaux racontent l’histoire du presbytère, des anciennes mairie et école, de l’église du 19ème siècle dotée d’une rare et remarquable voûte de bois. Tout proche, au hameau du Prost, belle croix sculptée datée 1762.

English : Tour detailing Dommartin’s unusual features

In the village centre, four information boards tell the story of the presbytery, former town hall and schools and 19th century church with its rare and remarkable wooden arch. Close by in the village of Prost is a lovely sculpted cross made in 1762.

Deutsch : Circuit curiosités de Dommartin

Im Dorfzentrum erzählen vier Tafeln die Geschichte des Pfarrhauses, des ehemaligen Rathauses und der Schule sowie der Kirche aus dem 19. Jahrhundert, die mit einem seltenen und bemerkenswerten Holzgewölbe ausgestattet ist. Ganz in der Nähe, im Weiler Prost, steht ein schönes geschnitztes Kreuz aus dem Jahr 1762.

Italiano :

Nel centro del paese, quattro pannelli raccontano la storia del presbiterio, dell’ex municipio e della scuola, della chiesa del XIX secolo con la sua rara e notevole volta in legno. Nelle vicinanze, nella frazione di Prost, si trova una bella croce scolpita del 1762.

Español : Circuit curiosités de Dommartin

En el centro del pueblo, cuatro paneles cuentan la historia del presbiterio, el antiguo ayuntamiento y la escuela, la iglesia del siglo XIX con su rara y notable bóveda de madera. Cerca de allí, en la aldea de Prost, hay una hermosa cruz esculpida fechada en 1762.

