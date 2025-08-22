Promenade à pied en famille au cœur de la forêt de la Laurentière Saint-Victor-de-Morestel Isère

Promenade à pied en famille au cœur de la forêt de la Laurentière

Promenade à pied en famille au cœur de la forêt de la Laurentière La Laurentière 38510 Saint-Victor-de-Morestel Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Grâce à une parcours aménagé, cette boucle vous permettra de découvrir les ambiances forestières que propose ce site classé Espace Naturel Sensible. De faible dénivelé, il s’agit là d’une sortie idéale à faire en famille.

https://biodiversite.isere.fr/ +33 4 74 80 19 59

English : Family walk in the Laurentière forest

Thanks to a specially designed trail, this loop walk invites you to explore the woodland atmosphere of this protected Natural Sensitive Area. With minimal elevation gain, it’s an ideal outing for families.

Deutsch :

Dank eines angelegten Weges können Sie auf diesem Rundweg die Waldstimmungen entdecken, die dieser als Espace Naturel Sensible klassifizierte Ort zu bieten hat. Aufgrund des geringen Höhenunterschieds ist dies ein idealer Ausflug für die ganze Familie.

Italiano :

Grazie a un percorso appositamente studiato, questo anello vi permetterà di scoprire l’atmosfera forestale di questo sito, classificato come Area Naturale Sensibile. Con poco dislivello, è una gita ideale per tutta la famiglia.

Español :

Gracias a un sendero especialmente diseñado, este bucle le permitirá descubrir el ambiente forestal de este paraje, clasificado como Espacio Natural Sensible. Con poco desnivel, es una excursión ideal para toda la familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme