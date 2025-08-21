Promenade au coeur de Brignais Brignais Rhône

Promenade au coeur de Brignais

Promenade au coeur de Brignais Parc de l’hôtel de ville 69530 Brignais Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours en centre ville vous invite à découvrir le patrimoine de Brignais. Vous passerez par le parc de l’Hôtel de ville (ancienne maisons de maître du XVIIIe siècle), l’hôpital Guy de Chauliac, le Pont vieux sur le Garon, … une agréable balade !

http://www.amis-du-vieux-brignais.org/

English :

This route in the town centre invites you to discover the heritage of Brignais. You will go through the park of the town hall (old mansions of the 18th century), the Guy de Chauliac hospital, the old bridge over the Garon, … a pleasant stroll!

Deutsch :

Dieser Rundgang durch das Stadtzentrum lädt Sie dazu ein, das Kulturerbe von Brignais zu entdecken. Sie kommen am Park des Rathauses (ehemalige Herrenhäuser aus dem 18. Jahrhundert), am Krankenhaus Guy de Chauliac, an der alten Brücke über den Garon, … vorbei. Ein angenehmer Spaziergang!

Italiano :

Questa passeggiata nel centro della città vi invita a scoprire il patrimonio di Brignais. Passerete davanti al parco del Municipio (antico palazzo del XVIII secolo), all’ospedale Guy de Chauliac, al vecchio ponte sul Garon, … una piacevole passeggiata!

Español :

Este paseo por el centro de la ciudad le invita a descubrir el patrimonio de Brignais. Pasará por el parque del Ayuntamiento (antiguo palacete del siglo XVIII), el hospital Guy de Chauliac, el antiguo puente sobre el Garón, … ¡un agradable paseo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme