Promenade Au Fil des Cadres Bourg-de-Péage Drôme

Promenade Au Fil des Cadres Bourg-de-Péage Drôme vendredi 1 août 2025.

Promenade Au Fil des Cadres

Promenade Au Fil des Cadres 12 Rue du Dr Eynard 26300 Bourg-de-Péage Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours original offrant les plus beaux panoramas de Bourg-de-Péage. Découvrez les bâtiments emblématiques de la ville, parcourez les quais, cheminez à travers le Bois des Naix, admirez les sculptures tout au long des 6 km de cette balade familiale.

http://www.bourgdepeage.com/ +33 4 75 72 74 00

English : Promenade Au Fil des Cadres

An original trail offering some of the finest views of Bourg-de-Péage. Discover the town’s emblematic buildings, stroll along the quays, walk through the Bois des Naix and admire the sculptures along this 6 km family walk.

Deutsch : Promenade Au Fil des Cadres

Originelle Strecke mit den schönsten Panoramen von Bourg-de-Péage. Entdecken Sie die symbolträchtigen Gebäude der Stadt, laufen Sie über die Kais, wandern Sie durch den Bois des Naix und bewundern Sie die Skulpturen auf diesem 6 km langen Familienspaziergang.

Italiano :

Un percorso originale che offre i più bei panorami di Bourg-de-Péage. Scoprite gli edifici emblematici della città, passeggiate lungo le banchine, attraversate il Bois des Naix, ammirate le sculture lungo i 6 km di questa passeggiata per famiglie.

Español : Promenade Au Fil des Cadres

Una ruta original que ofrece las más bellas vistas de Bourg-de-Péage. Descubra los edificios emblemáticos de la ciudad, recorra los muelles, pasee por el Bois des Naix, admire las esculturas a lo largo de los 6 km de este paseo familiar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-15 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme