Promenade autour de Louestault Randonnée en Nord-Touraine Beaumont-Louestault Indre-et-Loire

Promenade autour de Louestault Randonnée en Nord-Touraine Parking de la salle des fêtes de Louestault 37360 Beaumont-Louestault Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11300.0 Tarif :

Le circuit promenade autour de Louestault est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette balade, vous découvrirez la rivière de la Dême et l’église communale . Si vous vous éloignez du chemin, vous pourrez admirer le Château de Fontenailles.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 2 47 29 40 24

English : Walk around Louestault Hiking in Nord-Touraine

The walking trail around Louestault is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this walk, you’ll discover the Dême river and the local church. If you stray off the path, you can admire the Château de Fontenailles.

Deutsch : Spaziergang rund um Louestault Wandern in der Nord-Touraine

Die Wanderroute rund um Louestault wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während dieser Wanderung entdecken Sie den Fluss Dême und die Gemeindekirche . Wenn Sie vom Weg abweichen, können Sie das Château de Fontenailles bewundern.

La passeggiata intorno a Louestault è stata approvata dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa passeggiata, scoprirete il fiume Dême e la chiesa locale. Se ci si allontana dal sentiero, si può ammirare il Castello di Fontenailles.

Español : Paseo por Louestault Senderismo en Nord-Touraine

El paseo por Louestault ha sido aprobado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este paseo, descubrirá el río Dême y la iglesia local. Si se desvía del camino, podrá admirar el castillo de Fontenailles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire