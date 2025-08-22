Promenade Baie des Anges Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Promenade Baie des Anges

Promenade Baie des Anges Embouchure du Loup < > Port Marina 06270 Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

De l’embouchure du Loup à la croisette de Port Marina Baie des Anges, cette balade côtière est un délice en toute saison. A l’écart de la circulation, l’endroit est idéal pour profiter du panorama du cap de Nice au cap d’Antibes. Circuit facile.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/235250-promenade-baie-des-anges-villeneuve-loubet +33 4 92 02 66 16

English :

From the mouth of the River Loup to the Croisette at Port Marina Baie des Anges, this coastal walk is a delight in any season. Away from traffic, it’s the ideal place to enjoy the panorama from Cap de Nice to Cap d’Antibes. Easy tour.

Deutsch :

Von der Mündung des Loup bis zum Kreuzfahrtschiff in Port Marina Baie des Anges ist diese Küstenwanderung zu jeder Jahreszeit ein Genuss. Abseits des Verkehrs ist der Ort ideal, um das Panorama vom Cap de Nice bis zum Cap d’Antibes zu genießen. Leichter Rundgang.

Italiano :

Dalla foce del fiume Loup a Port Marina Baie des Anges, questa passeggiata costiera è una delizia in qualsiasi stagione. Lontano dal traffico, il luogo è ideale per godere del panorama dal Cap de Nice al Cap d’Antibes. Percorso facile.

Español :

Desde la desembocadura del río Loup hasta Port Marina Baie des Anges, este paseo costero es una delicia en cualquier época del año. Alejado del tráfico, el lugar es ideal para disfrutar del panorama desde el Cap de Nice hasta el Cap d’Antibes. Ruta fácil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme