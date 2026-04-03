Promenade Beaufortine Montmorency-Beaufort Aube
Promenade Beaufortine Montmorency-Beaufort Aube vendredi 1 mai 2026.
Promenade Beaufortine Facile
Promenade Beaufortine 10330 Montmorency-Beaufort Aube Grand Est
Durée : Distance : 5600.0 Tarif :
Promenade Beaufortine 1h30 environ niveau facile balisage blanc-vert. Sur les traces d’une forteresse oubliée aux confins des deux Champagne….
Facile
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English :
Beaufortine walk approx. 1h30 easy level white-green signposting. In the footsteps of a forgotten fortress on the borders of the two Champagne regions….
Deutsch :
Promenade Beaufortine ca. 1,5 Stunden leichter Schwierigkeitsgrad weiß-grüne Markierung. Auf den Spuren einer vergessenen Festung an der Grenze der beiden Champagne….
Italiano :
Passeggiata di Beaufortine circa 1 ora livello facile segnaletica bianco-verde. Sulle tracce di una fortezza dimenticata ai confini delle due regioni della Champagne….
Español :
Paseo beaufortino 1 hora y media aprox. nivel fácil señalización blanco-verde. Tras las huellas de una fortaleza olvidada en los límites de las dos regiones de Champaña….
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité