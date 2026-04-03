Promenade Beaufortine Montmorency-Beaufort Aube

Promenade Beaufortine Facile

Promenade Beaufortine 10330 Montmorency-Beaufort Aube Grand Est

Durée : Distance : 5600.0 Tarif :

Promenade Beaufortine 1h30 environ niveau facile balisage blanc-vert. Sur les traces d’une forteresse oubliée aux confins des deux Champagne….

Facile

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English :

Beaufortine walk approx. 1h30 easy level white-green signposting. In the footsteps of a forgotten fortress on the borders of the two Champagne regions….

Deutsch :

Promenade Beaufortine ca. 1,5 Stunden leichter Schwierigkeitsgrad weiß-grüne Markierung. Auf den Spuren einer vergessenen Festung an der Grenze der beiden Champagne….

Italiano :

Passeggiata di Beaufortine circa 1 ora livello facile segnaletica bianco-verde. Sulle tracce di una fortezza dimenticata ai confini delle due regioni della Champagne….

Español :

Paseo beaufortino 1 hora y media aprox. nivel fácil señalización blanco-verde. Tras las huellas de una fortaleza olvidada en los límites de las dos regiones de Champaña….

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité