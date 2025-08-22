Promenade confort Aire de loisirs de Queige Queige Savoie

Promenade confort Aire de loisirs de Queige

Promenade confort Aire de loisirs de Queige Base de loisirs 73720 Queige Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade de 800 m environ offrant un circuit sur la rive droite et gauche du Doron au moyen de deux passerelles. Ce circuit met en valeur la forêt de Queige (vue sur 2500 hectares de forêt), la biodiversité et l’hydroélectricité du Beaufortain.

http://www.pays-albertville.com/ +33 4 79 32 04 22

English : Comfort walk: Queige leisure area

An 800 m walk along the right and left banks of the Doron, via two footbridges. This circuit highlights the Queige forest (view of 2,500 hectares of forest), biodiversity and Beaufortain hydroelectricity.

Deutsch :

Ein etwa 800 m langer Spaziergang, der über zwei Stege einen Rundweg auf dem rechten und linken Ufer des Doron bietet. Dieser Rundweg hebt den Wald von Queige (Blick auf 2500 Hektar Wald), die Artenvielfalt und die Wasserkraft im Beaufortain hervor.

Italiano :

Una passeggiata di circa 800 m che propone un circuito sulla riva destra e sinistra del Doron attraverso due passerelle. Questo percorso mette in evidenza la foresta del Queige (con una vista su 2.500 ettari di foresta), la biodiversità e l’energia idroelettrica della regione del Beaufortain.

Español :

Un paseo de unos 800 m que ofrece un circuito por las orillas derecha e izquierda del Doron a través de dos pasarelas. Este sendero pone de relieve el bosque de Queige (con vistas a 2.500 hectáreas de bosque), la biodiversidad y la hidroelectricidad de la región de Beaufortain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme