Promenade confort Aux sources de Challes les Eaux Challes-les-Eaux Savoie

Promenade confort Aux sources de Challes les Eaux Plan d’eau de Challes les Eaux 73190 Challes-les-Eaux Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une balade PMR pour profiter en famille quel que soit son âge d’un RDV reposant au cœur de Challes-les Eaux. La promenade permet d’explorer l’histoire de la commune et pourquoi pas de prolonger la balade vers les parcours forêt sport.
https://www.chamberymontagnes.com/ +33 4 79 33 42 47
English : Comfort walk: At the springs of Challes les Eaux
A PMR walk for families of all ages to enjoy a relaxing get-together in the heart of Challes-les-Eaux. The walk allows you to explore the history of the commune and why not extend the stroll to the forest-sports trails.
Deutsch :
Ein Spaziergang für Behinderte, bei dem die ganze Familie unabhängig vom Alter einen erholsamen Tag im Herzen von Challes-les-Eaux verbringen kann. Der Spaziergang bietet die Möglichkeit, die Geschichte der Gemeinde zu erkunden und, warum nicht, den Spaziergang zu den Wald-Sport-Pfaden zu verlängern.
Italiano :
Una passeggiata PRM per le famiglie di tutte le età per godersi una rilassante gita nel cuore di Challes-les Eaux. La passeggiata permette di esplorare la storia della città e, perché no, di estendere la passeggiata ai sentieri sportivi della foresta.
Español :
Un paseo PMR para que familias de todas las edades disfruten de una salida relajante en el corazón de Challes-les-Eaux. El paseo permite explorar la historia de la ciudad y, por qué no, prolongar el paseo hasta los senderos deportivos del bosque.
