Promenade confort Aux sources de Challes les Eaux Challes-les-Eaux Savoie

Promenade confort Aux sources de Challes les Eaux Challes-les-Eaux Savoie vendredi 1 mai 2026.

Promenade confort Aux sources de Challes les Eaux

Promenade confort Aux sources de Challes les Eaux Plan d’eau de Challes les Eaux 73190 Challes-les-Eaux Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une balade PMR pour profiter en famille quel que soit son âge d’un RDV reposant au cœur de Challes-les Eaux. La promenade permet d’explorer l’histoire de la commune et pourquoi pas de prolonger la balade vers les parcours forêt sport.

https://www.chamberymontagnes.com/   +33 4 79 33 42 47

English : Comfort walk: At the springs of Challes les Eaux

A PMR walk for families of all ages to enjoy a relaxing get-together in the heart of Challes-les-Eaux. The walk allows you to explore the history of the commune and why not extend the stroll to the forest-sports trails.

Deutsch :

Ein Spaziergang für Behinderte, bei dem die ganze Familie unabhängig vom Alter einen erholsamen Tag im Herzen von Challes-les-Eaux verbringen kann. Der Spaziergang bietet die Möglichkeit, die Geschichte der Gemeinde zu erkunden und, warum nicht, den Spaziergang zu den Wald-Sport-Pfaden zu verlängern.

Italiano :

Una passeggiata PRM per le famiglie di tutte le età per godersi una rilassante gita nel cuore di Challes-les Eaux. La passeggiata permette di esplorare la storia della città e, perché no, di estendere la passeggiata ai sentieri sportivi della foresta.

Español :

Un paseo PMR para que familias de todas las edades disfruten de una salida relajante en el corazón de Challes-les-Eaux. El paseo permite explorar la historia de la ciudad y, por qué no, prolongar el paseo hasta los senderos deportivos del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme