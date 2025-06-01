Promenade confort Chemin lacustre Tresserve Savoie

Promenade confort Chemin lacustre Tresserve Savoie vendredi 1 août 2025.

Promenade confort Chemin lacustre

Promenade confort Chemin lacustre 73100 Tresserve Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Promenade à fleur d’eau qui livre aux promeneurs une berge entière du lac du Bourget. La mixité des usagers est ici maître mot, il se peut que vous côtoyez rollers, enfants sur leur tricycle observant quelques kitesurfs ou planches à voile.

https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/ +33 4 79 88 68 00

English : Easy Walking Tour: Shoreline Path

A walk along the water’s edge, leading walkers around one whole side of the Lac du Bourget. A mixture of users is the name of the game here and you may well be joined by roller bladers, children on their trikes watching kite surfers or wind surfers on the lake.

Deutsch : Promenade confort Chemin lacustre

Ein Spaziergang am Wasser, der den Spaziergängern ein ganzes Ufer des Lac du Bourget bietet. Die Mischung der Nutzer ist hier das Schlüsselwort, und so kann es sein, dass Sie auf Inlineskates treffen, Kinder auf ihren Dreirädern, die ein paar Kitesurfer oder Windsurfer beobachten.

Italiano :

Passeggiata a filo d’acqua che offre una culla sul lago del Bourget. La diversità degli usi è la parola d’ordine: potete imbattervi in roller, bambini sul triciclo e osservare kitesurf e windsurf.

Español : Promenade confort Chemin lacustre

Un paseo por la orilla del agua que ofrece a los caminantes toda la orilla del Lac du Bourget. La mezcla de usuarios es la palabra clave aquí, puedes encontrarte codeándote con patinadores, niños en sus triciclos y viendo a algunos kitesurfistas o windsurfistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme