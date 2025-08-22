Promenade Confort Chemin pastoral des Inversaires (11) Saint François Longchamp Savoie
Promenade Confort Chemin pastoral des Inversaires (11) Saint-François-Longchamp 73130 Saint François Longchamp Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier ludique ponctué de jeux et ateliers en bois permettant aux enfants et aux plus grands d’expérimenter leurs aptitudes de montagnards.
+33 4 79 59 10 56
English : Promenade Confort Chemin pastoral des Inversaires (11)
Playful trail punctuated with games and wooden workshops allowing children and adults to experiment with their mountain skills.
Deutsch :
Ein spielerischer Pfad mit Spielen und Holzwerkstätten, auf dem Kinder und Erwachsene ihre Fähigkeiten als Bergbewohner ausprobieren können.
Italiano :
Un percorso divertente con giochi in legno e laboratori per bambini e adulti che potranno sperimentare le loro abilità in montagna.
Español :
Un divertido sendero con juegos de madera y talleres para que niños y adultos pongan a prueba sus habilidades en la montaña.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme