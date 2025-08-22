Promenade Confort Chemin pastoral des Inversaires (11) Saint François Longchamp Savoie

Promenade Confort Chemin pastoral des Inversaires (11)

Promenade Confort Chemin pastoral des Inversaires (11) Saint-François-Longchamp 73130 Saint François Longchamp Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sentier ludique ponctué de jeux et ateliers en bois permettant aux enfants et aux plus grands d’expérimenter leurs aptitudes de montagnards.

  +33 4 79 59 10 56

English : Promenade Confort Chemin pastoral des Inversaires (11)

Playful trail punctuated with games and wooden workshops allowing children and adults to experiment with their mountain skills.

Deutsch :

Ein spielerischer Pfad mit Spielen und Holzwerkstätten, auf dem Kinder und Erwachsene ihre Fähigkeiten als Bergbewohner ausprobieren können.

Italiano :

Un percorso divertente con giochi in legno e laboratori per bambini e adulti che potranno sperimentare le loro abilità in montagna.

Español :

Un divertido sendero con juegos de madera y talleres para que niños y adultos pongan a prueba sus habilidades en la montaña.

