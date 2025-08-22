Promenade confort Coteaux viticoles Saint-Jean-de-la-Porte Savoie
Vignobles & Découvertes Promenade confort Coteaux viticoles Les Grangettes 73250 Saint-Jean-de-la-Porte Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une sortie offrant des pauses ludiques et de contemplations inédites et inattendues sur un site où l’activité viticole bat son plein.
+33 4 79 28 50 23
English : Easy-going walk: Vineyard hillsides
A walk that offers lots of fun stops and unusual, unexpected places to contemplate this site where wine production is in full swing.
Deutsch : Promenade confort Coteaux viticoles
Ein Ausflug, der spielerische Pausen und neue, unerwartete Betrachtungen an einem Ort bietet, an dem die Weinbauaktivitäten in vollem Gange sind.
Italiano :
Una gita che offre pause divertenti e contemplazioni inaspettate in un sito dove l’industria del vino è in piena attività.
Español : Promenade confort Coteaux viticoles
Una excursión que ofrece descansos divertidos y una contemplación inesperada en un lugar donde la industria del vino está en pleno apogeo.
