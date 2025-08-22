Promenade confort Coteaux viticoles Saint-Jean-de-la-Porte Savoie

Promenade confort Coteaux viticoles

Vignobles & Découvertes Promenade confort Coteaux viticoles Les Grangettes 73250 Saint-Jean-de-la-Porte Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une sortie offrant des pauses ludiques et de contemplations inédites et inattendues sur un site où l’activité viticole bat son plein.

  +33 4 79 28 50 23

English : Easy-going walk: Vineyard hillsides

A walk that offers lots of fun stops and unusual, unexpected places to contemplate this site where wine production is in full swing.

Deutsch : Promenade confort Coteaux viticoles

Ein Ausflug, der spielerische Pausen und neue, unerwartete Betrachtungen an einem Ort bietet, an dem die Weinbauaktivitäten in vollem Gange sind.

Italiano :

Una gita che offre pause divertenti e contemplazioni inaspettate in un sito dove l’industria del vino è in piena attività.

Español : Promenade confort Coteaux viticoles

Una excursión que ofrece descansos divertidos y una contemplación inesperada en un lugar donde la industria del vino está en pleno apogeo.

