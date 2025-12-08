Promenade Confort de Le-Bourget-en-Huile Bourget-en-Huile Savoie

Promenade Confort de Le-Bourget-en-Huile

Promenade Confort de Le-Bourget-en-Huile 178 route du Verney 73110 Bourget-en-Huile Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au bout de la vallée des Huiles, la promenade confort du Bourget-en-Huile offre un cheminement en aller-retour , apaisant le long du Gelon, au fil d’un paysage naturel préservé.

http://www.tourisme.coeurdesavoie.fr/ +33 4 79 25 53 12

English :

At the end of the Vallée des Huiles, the Bourget-en-Huile comfort walk offers a soothing, round-trip route along the Gelon, through an unspoilt natural landscape.

Deutsch :

Am Ende des Tals der Öle bietet die Komfortpromenade von Bourget-en-Huile einen beruhigenden Hin- und Rückweg entlang des Flusses Gelon durch eine unberührte Naturlandschaft.

Italiano :

Alla fine della Vallée des Huiles, il sentiero del comfort di Bourget-en-Huile offre una passeggiata rilassante lungo il Gelon, in un paesaggio naturale incontaminato.

Español :

Al final de la Vallée des Huiles, el sendero del confort de Bourget-en-Huile ofrece un relajante paseo de ida y vuelta por el Gelon, a través de un paisaje natural intacto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme