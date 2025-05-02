Promenade Confort En suivant les éléphants Chambéry Savoie

Promenade Confort En suivant les éléphants 5 bis place du palais de justice 73000 Chambéry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Suivez les médaillons ornés d’éléphants. Passez au travers des rues et allées étroites, découvrez le patrimoine Chambérien et flânez sans oublier de lever la tête.

https://www.chamberymontagnes.com/ +33 4 79 33 42 47

English : Comfort Ride: Following the elephants

Follow the medallions decorated with elephants. Pass through the narrow streets and alleys, discover the heritage of Chambéry and stroll along without forgetting to look up.

Deutsch :

Folgen Sie den mit Elefanten verzierten Medaillons. Gehen Sie durch die engen Straßen und Gassen, entdecken Sie das Erbe von Chambérien und schlendern Sie, ohne zu vergessen, den Kopf zu heben.

Italiano :

Seguite i medaglioni decorati con elefanti. Attraversate le stradine e i vicoli, scoprite il patrimonio di Chambéry e passeggiate senza dimenticare di alzare lo sguardo.

Español :

Sigue los medallones decorados con elefantes. Atraviese las callejuelas y los callejones, descubra el patrimonio de Chambéry y pasee sin olvidarse de mirar hacia arriba.

2025-05-02