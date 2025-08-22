Promenade confort La promenade des Iles du chéran Lescheraines Savoie
Promenade confort La promenade des Iles du chéran Lescheraines Savoie vendredi 1 mai 2026.
Promenade confort La promenade des Iles du chéran
Promenade confort La promenade des Iles du chéran 73340 Lescheraines Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Depuis la base de loisirs, cette promenade Confort longeant le Chéran, vous permet de découvrir trois plans d’eau dans un écrin de verdure.
https://www.chamberymontagnes.com/ +33 4 79 54 84 28
English : Easy-going walk: The Chéran’s Isles
From the leisure center, this comfortable walk along the Chéran river takes you to three bodies of water in a green setting.
Deutsch :
Von der Freizeitanlage aus führt Sie diese Komfortwanderung entlang des Flusses Chéran zu drei Wasserflächen in einer grünen Umgebung.
Italiano :
Dal centro ricreativo, questa comoda passeggiata lungo il Chéran permette di scoprire tre specchi d’acqua in un ambiente verde.
Español :
Desde el centro de ocio, este cómodo paseo por el Chéran permite descubrir tres masas de agua en un entorno verde.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-31 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme