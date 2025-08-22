Promenade confort La promenade des Iles du chéran Lescheraines Savoie

Promenade confort La promenade des Iles du chéran

Promenade confort La promenade des Iles du chéran 73340 Lescheraines Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis la base de loisirs, cette promenade Confort longeant le Chéran, vous permet de découvrir trois plans d’eau dans un écrin de verdure.

English : Easy-going walk: The Chéran’s Isles

From the leisure center, this comfortable walk along the Chéran river takes you to three bodies of water in a green setting.

Von der Freizeitanlage aus führt Sie diese Komfortwanderung entlang des Flusses Chéran zu drei Wasserflächen in einer grünen Umgebung.

Dal centro ricreativo, questa comoda passeggiata lungo il Chéran permette di scoprire tre specchi d’acqua in un ambiente verde.

Desde el centro de ocio, este cómodo paseo por el Chéran permite descubrir tres masas de agua en un entorno verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-31 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme