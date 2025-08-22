Promenade Confort La promenade Picot La Motte-en-Bauges Savoie

Promenade Confort La promenade Picot

Promenade Confort La promenade Picot Plan d’eau de la Motte en Bauges 73340 La Motte-en-Bauges Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au fil de l’eau, découvrez le Chéran labelisé Site Rivière sauvage et ses lacs. Cette promenade vous immisce dans une ambiance calme et ressourçante. Flânez jusqu’à la passerelle suspendue Picot qui vous offrira un point de vue sur la rivière.

https://www.chamberymontagnes.com/ +33 4 79 54 84 28

English : Promenade Confort Picot promenade

Discover the Chéran and its lakes, which has been awarded the Wild River Site label. This walk immerses you in a calm and rejuvenating atmosphere. Take a stroll to the Picot suspension footbridge for a view of the river.

Deutsch :

Entdecken Sie den als Site Rivière sauvage ausgezeichneten Fluss Chéran und seine Seen entlang des Wassers. Dieser Spaziergang führt Sie in eine ruhige und erholsame Atmosphäre. Schlendern Sie bis zur Hängebrücke Picot, die Ihnen einen Ausblick auf den Fluss bietet.

Italiano :

Scoprite il Chéran e i suoi laghi lungo il fiume, che ha ottenuto il marchio Sito fluviale selvaggio . Questa passeggiata vi immergerà in un’atmosfera calma e rigenerante. Passeggiate fino al ponte sospeso Picot, da cui potrete godere di una vista sul fiume.

Español :

Descubra el Chéran y sus lagos a lo largo del río, galardonado con la etiqueta Sitio Fluvial Salvaje . Este paseo le sumergirá en un ambiente tranquilo y rejuvenecedor. Pasee hasta el puente colgante Picot, donde podrá disfrutar de una vista del río.

